Reality Show de cozinha promove batalha de chefs em Porto Alegre

Uma batalha acirrada de chefs de cozinha revelou quem vai disputar a semifinal da competição Clash Of Chefs. O evento aconteceu na noite deste sábado (8), na pizzaria Della Verità, na zona norte de Porto Alegre. Com direito a seis experiências, incluindo Welcome Drink, Entrada, Pratos Principais, Sobremesa e um momento "de desconexão" bastante animado. O nome do escolhido é Lucas Calearo, que bateu a chef Rebeca Amaral com um prato feito a base de frango e polenta.

Além de promover profissionais gaúchos, a disputa de sabores também é patrocinada por diversas marcas locais. Uma delas, a Milonga, foi a responsável por oferecer a finalização dos pratos com os azeites extra virgem, produzidos em Triunfo e premiados internacionalmente pelo EVOC IOOC Itália 2022. "Já apoiamos com outras marcas da família, agora é a vez da Milonga", afirmou o produtor Christian Vogt.

Os azeites foram harmonizados com os pratos principais, mas também com a sobremesa, um brownie de chocolate com nozes, ganache de chocolate ao rum com laranja e creme de café com um toque de folhas de ouro, invenção da chef Laura Brasil, concorrente dos chefs em outras etapas. "Ela é tão boa que passou a integrar a equipe do Clash", disse, na oportunidade, Anderson, chef que também integra a Federação Italiana de Chefs.

O Welcome Drink foi servido pela Baden Baden, com cervejas especiais de pêssego e laranja. Já a entrada, Romena in France, idealizada pelo chef Max Nardon, serviu um caldo vichyssoise, capeletti romena refogado em brodo de chegada legumes e crostata Della Verita. O prato vencedor, do chef Lucas, foi uma sobrecoxa desossada ao merlot, polenta mole e vinagrete de cogumelos, pinhão e bergamota. Durante a degustação, Lucas reforçou que a ideia era trazer um sabor diferente a uma carne relativamente comum, ressaltando que a peça foi cozida em fogo baixo.

O segundo prato principal, da chef Rebeca, entregou um rondele de moranga cabotiá ao molho de charque e, particularmente, levou o voto da reportagem. A competição aconteceu somente entre os pratos principais. Ambos foram inspirados na cultura gaúcha e continham itens obrigatórios, selecionados pelo chef Max. No caso de Lucas, era o frango, enquanto para Rebeca era obrigatório conter massa fresca. Para selecionar o prato que seria apresentado ao público, os participantes desenvolveram três opções prévias com os ingredientes necessários e só um foi escolhido também pelo chef Max.

O vencedor foi escolhido pelo público presente em uma disputada votação online.