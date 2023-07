Hospitais que atendem pelo SUS vão priorizar atendimento de crianças por doenças respiratórias

Os hospitais do Rio Grande do Sul que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) vão adotar medidas administrativas para priorizar a disponibilização dos leitos clínicos de suporte ventilatórios e de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátricas para os casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças. O governo do Estado publicou, na quinta-feira (6), um decreto que estabelece situação de emergência em nível estadual por conta do aumento de casos e internações de crianças em leitos de UTI por SRAG. O documento fica em vigor por 90 dias, prazo que pode ser prorrogado, conforme evolução dos indicadores.

A medida também segue as diretrizes da Portaria 756/2023, do Ministério da Saúde, que institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro de custeio para o atendimento de crianças com SRAG, na atenção de Média e Alta Complexidade do SUS. Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Rio Grande do Sul possuiu 264 leitos de UTI pediátrica em 26 hospitais.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que a decisão foi baseada em dados epidemiológicos da rede de saúde que apontam o aumento das internações nessa faixa etária. A secretária-adjunta da SES, Ana Costa,, informou que o Estado já vem tomando providências desde que lançou o Programa Inverno Gaúcho com Saúde, que conta com investimento de R$ 10,1 milhões para reforçar os serviços nos hospitais e nas portas de entrada.

Segundo Ana Costa, o decreto abre também a possibilidade de buscar até R$ 26 milhões junto ao governo federal, em uma medida complementar as ações do governo do Estado. A secretaria-adjunta também reforçou a importância de medidas de prevenção, como a vacinação, a lavagem constante das mãos e o uso de máscara para quem estiver apresentando sintomas gripais. O número de casos de SRAG se encontra em zona de risco, configurando um cenário crítico, em especial, para a população com até 11 anos. Até o dia 10 de junho, o Rio Grande do Sul apresentava 2.806 casos de SRAG em crianças de até 11 anos, com 642 registros de internações em UTI.

Para efeito de comparação, no mesmo período, em 2022, foram 2.279 casos e 581 internações em UTI. Em 2021, foram 1.905 casos e 435 internações. Os dados demostram um aumento do número de casos de SRAG, sendo o maior registrado para a faixa etária até 11 anos desde o começo da série histórica, em 2017.



Lançado em 2023 pelo governo do Estado, o Programa Inverno Gaúcho com Saúde conta com orçamento de R$ 10,1 milhões do Tesouro do Estado para reforçar os serviços nos hospitais. Hospitais com até dez leitos de UTI pediátrica recebem R$ 250 mil, e aqueles com mais de dez, R$ 375 mil. Além disso, o programa destina R$ 90 mil para os hospitais com porta de entrada para urgências e emergências. A distribuição de equipamentos, quando necessários ao atendimento pediátrico e mediante disponibilidade de estoque.