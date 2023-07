Imunoclin inaugura unidade no Hospital da Brigada Militar

Com sede no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, a Imunoclin, especializada em oncologia, hematologia e imunologia, inaugura nesta sexta-feira (7) uma nova unidade na zona Sul de Porto Alegre. O diretor da Imunoclin, Gustavo Machado, informa que, além das três especialidades, serão prestados os serviços ambulatorial e de internação hospitalar. Segundo Machado, a empresa foi vencedora da licitação e vai operar por cinco anos no Hospital da Brigada Militar. Além da unidade zona Sul, a Imunoclin conta com uma sede no Nilo Square, na avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre.

A unidade dentro do hospital da Brigada Militar vai atender toda a comunidade da Brigada Militar e seus dependentes, além de convênios e particulares. O funcionamento do centro clínico no Hospital da Brigada Militar vai funcionar de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. A unidade terá 30 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e servidores administrativos. Segundo Machado, nesta sexta-feira, às 13h, o serviço será apresentado para o Comando da Brigada Militar e depois, às 19h, para médicos, fornecedores e operadores de saúde. "Temos uma equipe altamente qualificada formada por profissionais de saúde", destaca Machado. A Imunoclin oferece o cuidado focado no paciente, na assistência multidisciplinar, na aplicação de medicamentos oncológicos, de alta complexidade e vacinas.