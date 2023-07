Novo ciclone é esperado no Rio Grande do Sul neste fim de semana

João Brum

Menos de um mês após o ciclone que provocou a morte de 16 pessoas no Estado, uma nova tempestade extratropical pode se formar no oceano e deve provocar estragos neste fim de semana. Mas em menores dimensões.Segundo a Defesa Civil do Estado, as chuvas devem começar nesta quarta-feira (5) com pancadas nas regiões da Campanha e Sul do Rio Grande do Sul. Já na quinta-feira (6), as chuvas avançam com intensidade moderada e forte com trovoadas sobre a Campanha, Centro e Sul do Estado. Na sexta-feira (7), está previsto a intensificação das instabilidades, podendo causar alguns transtornos relacionados aos acumulados de chuva e aos temporais.Durante o sábado (8), a previsão é de que as chuvas continuem com moderada e forte intensidade. No período, os volumes de chuva podem variar entre 40mm/dia e 60mm/dia. Com o ciclone, os ventos também ganham força e devem atingir velocidades entre 70 km/h e 90 km/h e a temperatura na Capital pode variar entre 27ºC e 12ºC. “Até o momento, não há indicativo de que os episódios registrados em junho irão se repetir em Porto Alegre e não foi identificada a necessidade de emissão de um alerta preventivo”, ressalta por meio de nota, o coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues.No domingo (9), o tempo firme volta a predominar sobre o Rio Grande do Sul e as temperaturas entram em declínio, por conta do afastamento do ciclone. Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).