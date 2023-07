Servidores lamentam abandono de colônias de férias do Daer no Litoral

O Sindicato dos Servidores do Daer (SISDAER) fez um post no Facebook, nesta semana, chamando atenção para o abandono das colônias de férias do departamento no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. “Em visita à cidade de Cidreira, encontramos 35 imóveis em mau estado de conservação. No bairro Nazaré, três imóveis encontram-se invadidos”, descreve o texto.



Conforme o sindicato, desde 2016, há uma solicitação ao Daer sobre a administração dos imóveis. “Em 2018, foi feita uma Lei Estadual onde não poderia ser repassado nenhum imóvel da instituição para entidade privada. O SISDAER foi o primeiro a solicitar a administração das colônias de férias para que seja realizada uma manutenção nos imóveis e seja disponibilizado o uso dos associados”, continua o post.



Em Imbé, há outras 17 casas. Os imóveis, de acordo com o sindicato, estão sendo ocupados por militares da Polícia Rodoviária Estadual (CRBM). “A diretoria do SISDAER está solicitando, junto ao Daer e à Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE), a administração dos imóveis.”



Ex-funcionários e antigos frequentadores dos locais comentam a publicação no Facebook com insatisfação. “Enquanto eu era funcionário ativo do Daer, todos anos passava alguns dias do verão com minha família em Cidreira. Era muito bom encontrar funcionários de outras residências. Agora, é muito triste ver o descaso do governo em privar o SISDAER de administrar a colônia de férias e proporcionar novamente um prazer para os funcionários”, escreveu Mário Sérgio Alves.

“Saudade do tempo que ir para a Colônia era uma coisa prazerosa e relaxante. Agora ver esse abandono, fico triste”, acrescentou Renato Lemos Da Rosa Rosa.

Procurado pela reportagem do Jornal do Comércio, o Daer enviou uma nota de resposta, salientando a impossibilidade de as estruturas funcionarem como antes. “Essas áreas foram usadas durante muito tempo como colônia de férias, mas em função de alterações jurídicas com relação à utilização de áreas de patrimônio público do Departamento, não é mais possível utilizar colônias de férias. Hoje, são utilizadas como alojamentos por quem precisa trabalhar na região, por exemplo, na Operação Verão e nas blitze. Quanto à manutenção, atualmente, o Daer está buscando alternativas jurídicas para viabilizar a utilização das áreas”, explica o conteúdo.