Pontal surpreende ao proibir passagem de veículos à margem do Guaíba

Espaço que prometia aproximar os gaúchos da orla do Guaíba na região onde funcionava o antigo Estaleiro Só, o Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre, tem surpreendido motoristas pela proibição de circulação de carros na área. No último domingo, havia barreiras e uma placa no acesso à Alameda do Parque com os seguintes dizeres: “Acesso Exclusivo Hotel”. Ali, funciona o DoubleTree By Hilton, que oferece diárias na média de R$ 700,00.

A assessoria de imprensa do empreendimento explica que “é realizada uma adaptação da dinâmica de acesso durante os fins de semana devido ao alto fluxo de pedestres registrado no local”. Nesta segunda-feira (3), embora a entrada não estivesse totalmente bloqueada, a placa continuava instalada na via, deixando dúvidas em quem trafegava nas imediações.

“Assim como ocorre em toda a extensão da orla do Guaíba, que fica fechada aos finais de semana, o fluxo de carros no trecho referente ao complexo opera da mesma forma. Pelo fato de haver um acesso específico ao hotel no ponto da rua que contorna o Guaíba, esses veículos são liberados para o trânsito pois os mesmos se encontram hospedados e necessitam acessar o hotel”, destaca o texto enviado pelo Pontal à reportagem do Jornal do Comércio.

Como a área onde foi construído o complexo não tem opções gratuitas de estacionamento, o bloqueio acaba obrigando as pessoas que desejam observar a vista a pagar para deixar o veículo dentro do Pontal. Idosos ou indivíduos com dificuldade de locomoção ficam impedidas de passear pela alameda de carro.

Pontal é permitido o fechamento do espaço para garantir a segurança viária. A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informa que nos fins de semana, quando há um grande fluxo de pedestres no entorno do

“A EPTC reforça que no local não é permitido estacionar, somente há área para embarque e desembarque de passageiros e hóspedes do hotel”, afirma, através de nota enviada pela assessoria de imprensa.