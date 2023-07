Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana começa com nuvens baixas e nevoeiros que irão reduzir a visibilidade nas primeiras horas da manhã desta segunda. A temperatura irá baixar de 10°C em pontos de maior altitude da Metade Norte do Estado. Na maioria das áreas, a mínima fica ao redor de 11°C a 13°C. Por outro lado, na medida em que o tempo abra durante a tarde a temperatura subirá gradualmente. A previsão é de máximas ao redor de 27°C na fronteira Oeste e entre 22°C e 14°C na maior parte do território gaúcho. A chuva só deverá retornar entre a quinta e sexta.

Porto Alegre

A semana terá o predomínio de sol na capital. Até a quinta não há previsão de chuva com dias seguidos de tempo firme com cerração nas madrugadas e manhãs. O aquecimento será gradativo com ápice na quinta-feira. Na sexta uma frente fria trará chuva e queda na temperatura.