Vila da Mônica Gramado lança visitação voltada para escolas

Especialistas do mundo inteiro não se cansam de ressaltar a importância do ambiente externo para ampliar as vivências, estimular o conhecimento e enriquecer a experiência pessoal das crianças em idade escolar. Afinal, cada vez mais, a aprendizagem não pode ficar restrita a uma sala de aula. Pensando nisso, a Vila da Mônica Gramado lança um projeto especial voltado para as escolas: é a Vila das Descobertas, que pretende aliar aprendizado e muita diversão em um dia inteiro de atividades no parque.

“Queremos receber escolas de educação infantil e ensino fundamental e contribuir com o processo educacional dos alunos, mostrando que ele pode ser muito lúdico e divertido”, explica a CEO da Vila da Mônica Gramado, Manoela da Costa Moschem, destacando que o parque estará presente na Expoeducação, em Porto Alegre, de 19 a 21 de julho. Parte da programação do 17º Congresso do Ensino Privado do RS, a feira vai reunir produtos e serviços da área da educação no Centro de Eventos da PUCRS.



Aprender brincando



Segundo Manoela, as premissas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Infantil como conviver, brincar, participar, explorar e conhecer-se, ideais que sempre estiveram presentes nas aventuras da Turma da Mônica nos gibis, também guiaram a construção do parque. “A Vila oferece mais de 20 atrações planejadas como atividades lúdicas e educativas, das quais não somente as crianças, como também os adultos, podem participar”, ressalta, destacando que o estudo dos benefícios e do aproveitamento pedagógico de cada atração foi desenvolvido por profissionais da área da educação.

Nesse sentido, o parque combina o conteúdo abordado nas aulas de ciências, por exemplo, com os experimentos feitos no laboratório do Franjinha. Lá, o objetivo é contribuir para o desenvolvimento de linguagem verbal e do pensamento estratégico. As habilidades motoras são estimuladas em várias atrações da Vila da Mônica, dentre elas o Ateliê da Marina, onde, com giz de cera, folhas personalizadas e muita criatividade, os visitantes são convidados a explorar o seu lado artístico desenhando e colorindo.

Da mesma forma, o estímulo ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais também está presente em diversas atrações como, por exemplo, no Hospital Veterinário do Bairro do Limoeiro, onde os visitantes são auxiliares da Dra. Sílvia e fazem um exercício de empatia e cuidado para com os bichinhos.