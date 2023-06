Frio se mantém ao longo da sexta-feira, mas pode diminuir no fim de semana

A sexta-feira (30) ainda começa com frio e expectativa de mínima abaixo de 10°C na grande maioria das cidades do Rio Grande do Sul. Entre a Campanha e a Zona Sul esfria mais com projeção de marcas perto de zero, e há potencial para formação de geada isolada. As informações são da MetSul Metereologia.Durante a tarde a temperatura sobe mais, com máximas que tendem a oscilar entre 18 a 20°C. Na faixa Norte, as nuvens aumentam e pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer. No fim de semana o frio diminui com previsão de sol e nuvens e chance de garoa passageira no sábado. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens com expectativa de maior aquecimento a tarde. No fim de semana, o sábado (1) será de céu nublado alternando com aberturas de sol. O domingo (2) poderá começar com cerração, contudo, a tarde será ensolarada. A temperatura fica amena.RIO GRANDE DO SULMáxima: 21°CMínima: 1°CPORTO ALEGREMáxima: 19°CMínima: 8°C