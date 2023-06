Frio volta ao Rio Grande do Sul nessa quinta-feira com massa de ar seco

Uma massa de ar seco e frio toma conta do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (28). O amanhecer poderá ter frio de inverno com mínimas abaixo de 5°C em cidades da Campanha, Zona Sul, Oeste gaúcho e Campos de Cima da Serra, e não se descarta a ocorrência de geada isolada. As informações são da MetSul Metereologia.

O vento predomina do quadrante Sul/Sudeste e dificulta o aquecimento da tarde. Em geral, modelos projetam máximas entre 15 e 18°C. Na sexta (30), o frio se intensifica no turno da manhã, porém a temperatura tende a subir mais durante a tarde. Na faixa Norte volta a chover.

Em Porto Alegre, a previsão é de um dia típico de inverno nesta quinta. O sol predomina com algumas nuvens a tarde. Na sexta, o sol aparece entre nuvens com maior amplitude térmica na Capital. No fim de semana a expectativa é de sol, variação de nuvens e temperatura amena.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 19°C

Mínima: 1°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 15°C

Mínima: 7°C