Prefeitura de Porto Alegre anuncia novo secretário de Educação

O prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes reuniram-se na tarde desta quarta-feira (28), com o novo titular da Educação, José Paulo da Rosa, que assume a Secretaria Municipal de Educação (Smed) na próxima segunda-feira (3). O gestor foi apresentado à direção da Secretaria Municipal de Educação (Smed) e à equipe que integra o Comitê Gestor Operacional, para dar início à transição.

José Paulo da Rosa é administrador de empresas, com doutorado em Educação pela PUCRS e pós-doutorado pela UFPEL. Tem trajetória de mais de 40 anos no Sistema S: atuou por 20 anos no Senai-RS, com passagens pelo Sesi-RS e pelo Sesc-RS, e foi diretor regional do Senac-RS por 20 anos. Atualmente, é Gerente de Infraestrutura Educacional no Senai-RS.