Após dias de calor, frente fria chega e diminui temperaturas no RS

Uma frente fria cruza o Rio Grande do Sul ao longo desta quarta-feira (28) com previsão de chuva e queda acentuada da temperatura. O dia irá começar muito abafado em áreas da Metade Norte com sol e nuvens e temperatura acima de 18°C. Da tarde para a noite, a frente fria avança na direção de Santa Catarina espalhando chuva, nuvens e eventuais temporais passageiros. O período de chuva será curto e dessa forma gera baixo volume de precipitação. Da tarde para a noite há uma queda de temperatura, período em que será registrada a mínima do dia.

O tempo fica abafado com sol e nuvens na primeira metade desta quarta-feira na Região Metropolitana. Da tarde em diante o tempo fica instável com nuvens, pancadas de chuva e queda na temperatura. A tendência é de esfriar mais a noite. Quinta-feira (29) e sexta (30) a previsão é de sol e frio nas manhãs.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25°C

Mínima: 6°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 22°C

Mínima: 14°C