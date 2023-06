Ufrgs forma 170 mil agentes comunitários de saúde em curso EaD

Com mandato até 20 de setembro de 2024, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Carlos André Bulhões, faz um balanço positivo de sua gestão, iniciada em 2020. Além de formação de cerca de 20 mil diplomados ao longo de quatro anos – em média 3,5 mil de graduação e 1,5 mil de pós-graduação por ano – a Ufrgs também abriu nova frente na formação de agentes comunitários de saúde.

A universidade ganhou a licitação nacional do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde para provimento de cursos técnicos em agentes comunitários de saúde e de agentes de controle de endemias para atender a todo o Brasil. Segundo Bulhões, o edital ganho pela universidade foi lançado em 2021 e, em dois anos, já conta com 170 mil profissionais formados.



O curso é semipresencial e de nível médio, e os formados são encaminhados para trabalhar na atenção primária da população brasileira. “Em Goiânia, entre 16 e 17 de julho, durante a realização do Congresso Nacional, com o Ministério da Saúde, entregaremos simbolicamente o diploma, por que ele é digital." A parte de formação remota, de Ensino a Distância (Ead) é liderada pela Ufrgs, enquanto a formação presencial ocorre em Unidades Básicas de Saúde (UBSs).