Asilo Padre Cacique comemora 125 anos de assistência ao idosos

O Asilo Padre Cacique, que abriga idosos em situação de vulnerabilidade, completa 125 anos de serviço neste mês de junho. Atualmente há 92 residentes no local, que contam com atendimento de enfermagem 24h por dia. Eles recebem seis refeições diárias, além de assistência médica, odontológica, fisioterápica e social. Idosos que tenham perfil cognitivo ativo e capacidade para deslocamento, têm autorização para saída do local. Para ser residente da instituição, deve-se apresentar vulnerabilidade social e financeira, além de passar por seleção.

Mas, para os residentes que não podem sair do local, há uma rotina estabelecida com atividades e socialização. Além das refeições, há reuniões pensando no bem-estar dos moradores e rodas de meditação. Também há algumas salas de convivência e os jardins da instituição, que possui hortas cuidadas pelos idosos. Vários encontros já foram promovidos para debater temas como conscientização sobre a importância da família, cuidados com a saúde, estatuto do idoso, entre outros assuntos.

A instituição já promoveu dezenas de eventos de socialização e arrecadação ao longo de todos os anos de serviço. Mas, com o início da pandemia de Covid-19, o local fechou as portas para visitantes e outras pessoas que não fossem moradores ou funcionários. A visitação começou a ser liberada apenas quando todos os idosos já haviam sido imunizados com a quinta dose da vacina contra o coronavírus. “Estamos agora em um momento de abertura da casa”, informa a médica responsável do Padre Cacique, Júlia Santana Trombetta.

Ela ressalta e comemora que nenhuma vida foi perdida por Covid-19 na instituição, devido ao rígido cumprimento dos protocolos de saúde. Atualmente as visitas de familiares e amigos estão liberada às quartas-feiras e domingos, com agendamento prévio. Os idosos que têm autorização para deixar a casa, também puderam voltar a passear pela cidade.

Sobre trabalhos voluntários, que sempre foram parte da instituição, por ora, não são permitidos em grupo. A casa também costumava receber estudantes de áreas da saúde e assistência social, para estudo de campo, o que não tem acontecido. “Temos uma pessoa que vem e trabalha meditação, outro médico que trabalha com acupuntura, mas são ações individuais”, ressalta a médica.

Estagiários de fisioterapia e odontologia realizam trabalho no local, mas essa atividade é considerada como essencial por se tratar da saúde dos idosos. “Por hora estamos abrindo o espaço aos poucos, pretendemos chegar no momento de segurança em que a gente permita atividades em grupos, mas no momento tem a questão de saúde primariamente”, ressalta Júlia.

O Padre Cacique também já possuiu uma parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Servidores se deslocavam até a instituição para prestar serviço de esclarecimento jurídico aos idosos.

A instituição pede doações de alguns itens:

Alimentos: leite, açúcar, óleo, café, geleia, enlatados…

Materiais de limpeza: esfregão de aço, sacos de lixo, papel alumínio…

Produtos de higiene pessoal: shampoo, condicionador, aparelho de barbear descartável, desodorante.