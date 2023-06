Mirage Circus terá espetáculo solidário para ajudar famílias no RS

O Mirage Circus - circo do Marcos Frota - irá fazer um espetáculo solidário, na próxima sexta-feira (23), às 18h, para arrecadar alimentos e materiais de higiene para as vítimas do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do circo (Av. Padre Cacique, 1359) a partir de amanhã (20), às 10h. As doações arrecadas serão entregues à Defesa Civil do Rio Grande do Sul.