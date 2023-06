Ciclone extratropical pode trazer grandes volumes de chuva para o RS nesta quinta-feira

Um ciclone extratropical em formação irá reforçar a instabilidade no Estado hoje. A chuva ganha intensidade da tarde para a noite, sobretudo, em cidades da Metade Norte e Leste. Entre a Serra, o Litoral Norte e a Grande Porto Alegre há risco de transtornos como deslizamentos de terra e alagamentos com volumes de precipitação ao redor de 100 mm somente hoje. As informações são da Metsul Meteorologia.

Por outro lado, no Oeste o sol predomina com chuva esparsa à tarde em alguns pontos. Na fronteira com o Uruguai o dia começa com frio intenso e não se afasta geada isolada.



O tempo seguirá instável com chuva a qualquer hora. Pode chover forte em alguns momentos. O maior risco na Região Metropolitana é entre o Vale do Sinos e o Paranhana onde irá chover mais forte e com vento se intensificando até o começo da sexta com rajadas ao redor de 70 km/h.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 16°C

Mínima: 3°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 16ºC

Mínima: 14ºC