Morre o médico Carlos Grossman, referência em medicina de família

O médico Carlos Grossman faleceu nesta sexta-feira (9), aos 95 anos, em Porto Alegre. Nascido na Capital gaúcha em 1928, Grossman foi um dos pioneiros na Medicina de Família e Comunidade (MFC) no Brasil.

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) do Ministério da Saúde emitiu um comunicado prestando condolências à família e se referiu a Grossman como "médico que aprimorou o ensino da profissão". Segundo a nota da Secretaria, ele participou da criação de um dos primeiros programas de residência nesta área no País, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), também contribuindo para seu desenvolvimento como especialidade médica.

Na década de 1970, Grossman ajudou na estruturação da primeira residência em Saúde Comunitária, no Centro de Saúde Escola Murialdo. Ele também atuou como coordenador de residências no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), e lá tirou do papel a Unidade de Mediciana de Família do Hospital. Em nota, o GHC lamentou a morte:

"Com profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do Dr Carlos Grossman. Sua trajetória como médico e diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição servirão de exemplos para muitas gerações. Será sempre lembrado por sua importante contribuição à saúde pública, especialmente à atenção primária. Hoje temos uma política pública dedicada à saúde comunitária no Hospital Conceição que teve início com o Dr Carlos Grossman. Levaremos sempre como exemplo para gerações futuras sua dedicação e vivência em defesa da saúde. Nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade à família nesse momento."