Feriado será de tempo firme no Rio Grande do Sul

No feriado desta quinta-feira (8), o ar seco mantém o tempo firme com predomínio de sol em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul. O vento se intensifica de Norte para Sul com rajadas fracas ao longo do dia, e sustenta a chegada de ar mais quente nos baixos níveis da atmosfera.

Nos pontos de maior altitude da serra, a temperatura ainda fica abaixo dos 10°C. Por outro lado, o sol predomina em todo o Estado, e é provável que ocorra o pico de aquecimento. A temperatura mínima no RS deve ser de 7°C, e a máxima de 29°C.

Em Porto Alegre, o período de aquecimento está perto de chegar ao pico, com previsão de uma tarde abafada na Capital e região. Na sexta-feira, a previsão é que, com a aproximação de uma frente fria, o tempo fique mais abafado. No fim de semana, o tempo fica instável, com chuva e queda forte da temperatura. A mínima cidade será de 14°C, e a máxima de 29°C.