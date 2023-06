Porto Alegre será a primeira capital com gestão digital da arborização

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) iniciou nesta terça-feira (6) a implementação do sistema tecnológico para gestão digital da arborização urbana. Vencedora da licitação, a empresa Propark é a responsável pela ferramenta, com fornecimento de licença de uso de software especializado, capacitação e treinamento de pessoal.O secretário Germano Bremm destaca que o uso da tecnologia há um grande avanço, que coloca Porto Alegre como a primeira capital do país a fazer uso de um software para gestão da arborização urbana. O valor do contrato é de R$ 495 mil e prevê elaboração de diagnóstico da situação atual em Porto Alegre, cadastro georreferenciado das árvores existentes na malha viária, fornecimento de dados para auxiliar no planejamento, além de suporte para ações de monitoramento e fiscalização. Posteriormente, os dados ficarão acessíveis à população.O prazo de vigência é um ano, podendo ser prorrogado. O diretor da Propark, Marcelo Leão, explica que o software é uma plataforma que está sendo compatibilizada com o fluxo operacional da Smamus. Neste instrumento, serão colocadas as informações da arborização de Porto Alegre, a partir de saídas a campo pelos técnicos, devidamente capacitados, para que alimentem o banco de dados. Ele salienta que a ferramenta utiliza inteligência artificial, o que diminuiu consideravelmente a subjetividade das avaliações técnicas.A equipe técnica da Smamus inicia os trabalhos em duas frentes. Um grupo atuará na coleta de informações sobre as árvores já adultas da cidade, começando pelo Centro Histórico e pelo 4º Distrito, regiões nas quais será realizado um censo de todas as árvores, e outro grupo trabalhará para prospectar novos pontos de plantio, especialmente em vias estruturantes e regiões mais carente de arborização.Segundo a chefe da Arborização Urbana da Smamus, Verônica Riffel, plantios com qualidade permitem potencializar os serviços ambientais, proporcionando maior conforto climático, retenção de particulados, redução da poluição sonora, abrigos para fauna, fixação do carbono, além de contribuir para construção de um cenário de maior segurança, valorização estética e ordenação da paisagem.