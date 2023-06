Terça-feira será de sol e nevoeiro no RS

Nesta terça-feira (6), um sistema de alta pressão atmosférica atua no Estado, contudo, terá maior impacto na temperatura do Centro para o Leste gaúcho. O dia poderá começar com nuvens baixas ou nevoeiros em diversas regiões do Norte, Centro e Leste.

O frio mais significativo deverá ocorrer entre a Campanha e a serra sudeste com marcas ao redor e abaixo de 5°C. Durante a tarde o sol predomina em todas as regiões e propicia o gradativo aquecimento. No Oeste esquenta mais e, até a sexta-feira (9) o sol predomina no Estado, com expectativa de tardes quentes. No Estado, a temperatura mínima deve ser 3°C, e a máxima 28°C.





Já em Porto Alegre, o dia poderá começar com cerração em trechos de acesso a Capital. A temperatura mínima terá uma queda acentuada . A tarde com sol fica agradável, e a previsão para a semana indica sol e nuvens até a sexta-feira. No fim de semana o tempo muda e esfria na região. A mínima em Porto Alegre deve ficar nos 10°C, e a máxima nos 23°C.