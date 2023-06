Inscrições para o Enem começam nesta segunda-feira

Agência Brasil

Estão abertas a partir desta segunda-feira (5) as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados em participar têm até 16 de junho para fazer o cadastro na Página do Participante. A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. O edital com o cronograma e também com as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.