Vacinação contra Covid segue e contra gripe alcança toda a população

A vacinação contra a Covid-19 e gripe (Influenza) volta nesta segunda-feira (5) à rede geral de postos em Porto Alegre, após fim de semana de menor cobertura. São 33 locais aplicando as doses contra o novo coronavírus. Para gripe, pessoas a partir de seis meses de idade podem receber o imunizante em toda a rede de saúde.

O público apto a receber a vacina bivalente da Covid-19 inclui pessoas com 18 anos ou mais, pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, que tenham feito pelo menos duas doses anteriormente.

Bebês a partir de seis meses até crianças até 3 anos também podem ser imunizados contra a doença, com vacina específica para a faixa etária. A aplicação ocorre na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. O esquema vacinal para este grupo é em três doses: a segunda 28 dias (quatro semanas) após a primeira e a terceira oito semanas após a segunda.



Para crianças e adultos, a vacinação será mantida em diferentes locais. A primeira dose para crianças de 3 e 4 anos será aplicada na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. Nos mesmos locais, também será aplicada a segunda dose. Crianças entre 3 e 4 anos vacinadas com a Coronavac - que receberam a segunda dose há, pelo menos, quatro meses - podem ter acesso à terceira dose nos mesmos locais.



Crianças a partir de 5 anos podem receber a vacinação em seis unidades de saúde até as 21h: Álvaro Difini, IAPI, Primeiro de Maio, Santa Marta, São Carlos e Tristeza. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.