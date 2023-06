previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana começa com predomínio de sol, porém a passagem de uma frente fria de fraca atividade pelo oceano gera nuvens e chuva esparsa em algumas regiões. Modelos atmosféricos indicam maior presença de nuvens em cidades da Metade Leste e Sul, onde pode ocorrer chuva passageira. De uma forma geral, a chuva terá baixos acumulados e se dará de forma muito isolada. Nessas áreas, a temperatura varia menos. No Oeste e Noroeste, a expectativa é de aquecimento maior com máxima que poderá alcançar entre 26 e 28°C.

Porto Alegre

Nesta segunda, as nuvens aparecem mais com potencial de chuva passageira e isolada, especialmente na primeira metade do dia. A tarde e a noite tendem a ter tempo mais seco. Entre terça e a sexta, o sol predomina com cerração seguida de sol e aquecimento na Capital.