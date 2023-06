Quatro unidades de saúde do Grupo Hospital Conceição abrem neste sábado

Com o objetivo de diminuir a superlotação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar e das emergências do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), na zona Norte de Porto Alegre, a entidade estará abrindo as unidades Coinma, Conceição, Parque dos Maias e SESC neste sábado (3), das 10h às 16h.

A ideia é que os locais atendam os casos de menor gravidade, concentrando na UPA e nas emergências do GHC os casos mais graves. As unidades de atenção primária são responsáveis por prestar assistência à saúde da população com atendimento multidisciplinar.

Unidade Conceição - Rua Álvares Cabral, 429 - Cristo Redentor, (51) 3345.0543

Unidade Coinma - Rua República do Peru, 380 - Coinma, (51) 3381.1173

Unidade Parque dos Maias - Rua Francisco Galecki, 165 - Parque dos Maias, (51) 3338.0188

Unidade SESC - Rua Ernesto Pellanda, 830 - Vila Jardim, (51) 3334.8383