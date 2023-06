Sol e tempo seco predominam no RS nesta sexta-feira

O perfil mais seco da atmosfera irá propiciar um dia ensolarado e de grande variação térmica nesta sexta-feira (2) no Rio Grande do Sul. Nos pontos de maior altitude a temperatura despenca com mínimas perto de zero e potencial para formação de geada.

No sul e leste do Estado a cerração e a neblina reduzem a visibilidade nas primeiras horas do dia. O tempo seguirá firme com céu claro à tarde e esquenta. As máximas irão oscilar entre 26 e 28°C do Centro ao Oeste gaúcho. No fim de semana o sol predomina com instabilidade no Sul do Estado.

Em Porto Alegre o tempo fica seco e ensolarado nesta sexta-feira, com nevoeiros no começo da manhã. O tempo fica mais aberto desde cedo e a tendência é de aquecimento ao longo da tarde. No domingo as nuvens aparecem, mas sem chuva.

RIO GRANDE DO SUL:

Máxima: 28°C

Mínima: 0°C

PORTO ALEGRE:

Máxima: 25ºC

Mínima: 12ºC