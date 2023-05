Terça-feira será de nevoeiro e tarde quente no Rio Grande do Sul

Nesta terça-feira (30), o ar frio ainda estará presente com um amanhecer que terá mínimas abaixo de 4°C nos pontos de maior altitude do Norte gaúcho e em trechos da Campanha e Zona Sul. Além disso, nevoeiros poderão se formar logo cedo com previsão de redução de visibilidade.

Durante a tarde, ocorrem períodos de maior nebulosidade alternando com sol. Na faixa Norte não se afasta a ocorrência de garoa esparsa. A semana terá o domínio do ar mais seco com aquecimento das tardes nos próximos dias. A chuva fica escassa nessa virada de mês.



O sol predomina entre nuvens e propicia gradativo aquecimento na Capital e região. Nesta semana é baixo o potencial de chuva e, em geral, o sol aparece entre poucas nuvens com previsão de um padrão estável de temperatura. O vento predomina entre Leste e Norte. A mínima e máxima no Rio Grande do Sul ficam entre 3°C e não 23°C. Em Porto Alegre, a variação é de 11°C a 23°C .