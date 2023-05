Porto Alegre terá primeiro I Jogos Estudantis Abertos de Capoeira

O I Jogos Estudantis Abertos de Capoeira – Abadá ocorre em Porto Alegre nessa sexta, sábado e domingo (26, 27 e 28). Com o objetivo de incentivar os estudantes do Ensino Fundamental das escolas municipais de Porto Alegre, Região Metropolitana e demais localidades, a prática da capoeira dentro das escolas desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças.



Além de ser uma expressão cultural genuinamente brasileira, a capoeira é uma atividade que estimula o corpo, a mente e o espírito, proporcionando benefícios físicos, sociais e emocionais aos alunos. A prática do esporte também promove a socialização, a disciplina e o respeito mútuo, uma vez que os alunos, desde pequenos, aprendem a se relacionar com seus colegas de forma cooperativa e civilizada, respeitando as regras e os limites do jogo.



Entre os capoeiristas, está o mestrando “Takinha”, de Goiás, que pratica o esporte há mais de três décadas e foi campeão mundial em 2013. O atleta já percorreu 30 países e continua divulgando a capoeira pelo mundo e por todo o território brasileiro.



“Takinha” foi reconhecido pela mídia nacional e internacional como o primeiro trabalho de capoeira adaptada do estado de Goiás, um projeto inclusivo, que tem levado mais qualidade de vida a diversos jovens com necessidades especiais.



No sábado e no domingo (27 e 28), o aulão de capoeira e campeonato acontecerão no ginásio do CETE – Centro Estadual de Treinamento Esportivo, localizado na Rua Gonçalves Dias, 700 – Menino Deus, Porto Alegre, a partir das 09h. A entrada é gratuita.