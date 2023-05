Colégio Marista São Pedro realiza simulado de evacuação na terça-feira em Porto Alegre

Localizado no bairro Floresta, no 4º Distrito de Porto Alegre, o Colégio Marista São Pedro realizará na terça-feira (30), nos turnos da manhã e tarde, o 2º Simulado de Evacuação, ação que integra o Programa Vida Segura. O objetivo é reforçar a Cultura do Cuidado nos Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista.Essa data foi definida com antecedência e é do conhecimento de autoridades, gestores, educadores, estudantes, famílias e comunidade do entorno. Os simulados são estruturados, de maneira realista, a partir do cenário hipotético de uma situação de risco na edificação. Trata-se de um treinamento prático e com caráter instrutivo, para que, em caso de sinistro/emergência, a evacuação do local seja feita em segurança e de acordo com as orientações técnicas.