Simulador de capotamento é experiência aberta ao público no final de semana

Um simulador veicular de capotamento, experiência criada pela concessionária Ecosul, será uma das atrações do Circuito Urbano. O evento é alusivo ao Movimento Maio Amarelo, promovido pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre e pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O simulador estará disponível ao público no Shopping Praia de Belas, neste sábado a partir das 10h e no domingo a partir das 14h.

A experiência conta com o uso de óculos de realidade virtual. O usuário percorre um trecho da rodovia e, em determinado momento o carro desgoverna e sai de pista, transmitindo a sensação real de capotamento. Durante a simulação, os técnicos orientam o público sobre quais medidas deve-se tomar para sair do carro com segurança.

“O objetivo principal é conscientizar a população sobre a importância dos cuidados no trânsito e com o simulador demonstrar, na prática, os efeitos físicos de acidentes de trânsito, e conscientizar sobre o uso do cinto de segurança”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana da capital, Adão de Castro Júnior.

Além do simulador, o Circuito Urbano será composto por outras atividades voltadas à conscientização da população a um trânsito mais seguro. O Corpo de Bombeiros e o Samu irão simular uma ação em que uma pessoa fica presa nas ferragens de um veículo.

A equipe da Escola Pública de Mobilidade da EPTC realizará diversas ações como simulações de utilização de substâncias como álcool, maconha e LSD. Também haverá uma dinâmica voltada para os ciclistas, mediante a colocação de bicicletas no ponto cego de um ônibus.