Evento em Porto Alegre reúne médicos para tratar de doenças Inflamatórias Intestinais

As doenças inflamatórias intestinais são crônicas e muitas vezes incapacitantes, o que torna a jornada do paciente ainda mais desafiadora. Por isso, a Janssen realiza nesta quinta e sexta-feira (25 e 26), em Porto Alegre, um evento com médicos gastroenterologistas e proctologistas. O objetivo é capacitar os profissionais oferecendo uma base teórica e a vivência prática através do atendimento e discussão de casos de Doença Inflamatória Intestinal. Doenças desse gênero fazem parte do dia a dia de cerca de pelo menos 10 milhões de pessoas no mundo, em sua maioria jovens com idades entre 15 e 40 anos. Dados recentes da Sociedade Brasileira de Coloproctologia mostram que no sistema público brasileiro chega a 100 casos para cada 100 mil habitantes. Elas são enfermidades crônicas e imunomediadas, ou seja, são originadas em nosso próprio corpo quando ocorre uma resposta inflamatória anormal do nosso organismo após exposição a algum gatilho. Elas podem atingir todo o intestino ou uma parte dele, por isso as iniciativas de conscientização da sociedade e dos próprios médicos são fundamentais, para que identifiquem os sintomas e sinais mais precoces destas doenças, busquem o diagnóstico precoce e indiquem o tratamento adequado. De acordo com Cristina Flores, presidente da Organização Brasileira de doença de Crohn e Colite, os sintomas iniciais podem ser confundidos com os de outras doenças. Diarreia persistente, dor abdominal, sangue e ou muco nas fezes, fissuras, fístulas ou abscessos na região do ânus, cólicas abdominais frequentes, perda de peso involuntária, desânimo e fadiga são os mais comuns. Segundo a gastroenterologista, eles podem interromper atividades cotidianas e atrapalhar a vida social e profissional do paciente. O gastroenterologista e o coloproctologista são os especialistas mais indicados para diagnosticar e tratar as DIIs.