Uergs publica nota após divulgação de palestra sobre "importância da escravidão na economia"

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) emitiu uma nota de esclarecimento após a divulgação de uma palestra com o tema "a importância da da escravidão na economia mundial". No comunicado, a instituição afirma que o título foi equivocado e que a intenção da palestra é “demonstrar os horrores e abusos da escravidão no mundo e o quanto essa ação nefasta fora utilizada na sociedade". O evento não foi cancelado e apenas mudou o nome para "A triste história da escravidão no mundo".

A publicação inicial da palestra, marcada para 30 de maio no Campus Sananduva da Uergs, indica que o ministrante é Lenio Carlos Dagnoluzzo Tragna, com mediação do professor Oberdan Teles da Silva. O evento é do curso de graduação em Administração da universidade.

A Uergs afirmou, na nota de esclarecimento, que "qualquer analogia à escravidão ou tema que fira os Direitos Humanos são contrários aos valores da Universidade". Leia abaixo o comunicado na íntegra, assinado pelo reitor Fernando Guaragna Martins:

"Em razão da divulgação de uma palestra cujo tema faz menção à escravidão como sendo algo positivo, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) vem a público esclarecer que qualquer analogia à escravidão ou tema que fira os Direitos Humanos são contrários aos valores da Universidade.



Logo que a divulgação foi publicada, a Unidade Universitária proponente foi notificada e retirou os materiais do ar, informando que o título foi equivocado e que a intenção da palestra é “demonstrar os horrores e abusos da escravidão no mundo e o quanto essa ação nefasta fora utilizada na sociedade. O título realmente ficou inadequado e não demonstra o teor que será abordado. Assim estruturou-se um novo título: ‘A triste história da escravidão no mundo’”.



A Uergs não compactua com nenhuma atitude de cunho racista, preconceituoso e pede desculpas a todas as pessoas que tenham sido atingidas direta ou indiretamente. Não podemos esquecer a história, muito menos enaltecer algo tão prejudicial e que impacta toda a humanidade de forma tão negativa. Não podemos compactuar e não podemos tolerar."



Fernando Guaragna Martins

Reitor da Uergs