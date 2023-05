CEEE Grupo Equatorial Energia divulga manutenções programadas entre 27 de maio e 1º de junho

A CEEE Grupo Equatorial Energia divulgou uma lista de manutenções programadas entre 27 de maio e 1º de junho. O trabalho é um desligamento de energia que, ao contrário da interrupção emergencial, tem o objetivo de permitir ações de melhorias na rede elétrica e de assegurar mais qualidade e confiabilidade no fornecimento.

Para não pegar os clientes de surpresa e sendo uma questão regulatória, esta ação é avisada com antecedência pela CEEE Grupo Equatorial Energia.



"Seguindo essa premissa, a CEEE Grupo Equatorial Energia informa os locais onde ocorrerá manutenção programada com prazo mínimo de antecedência de 72h, a fim de evitar transtornos aos clientes e para que os técnicos atuem com segurança e eficiência", diz a nota enviada pela companhia.

https://ceee.equatorialenergia.com.br/desligamentos-programados A CEEE Grupo Equatorial Energia disponibiliza todas as manutenções programadas, previamente, no link:

Abaixo, seguem as datas e os locais com manutenção programada para o período entre 27 de maio e 1º de junho de 2023:





27/05/2023



Sábado



PORTO ALEGRE



PELOTAS



VIAMÃO



ALVORADA



PINHEIRO MACHADO



DOM FELICIANO



PIRATINI







28/05/2023



Domingo



PORTO ALEGRE



PELOTAS



SÃO JERÔNIMO







29/05/2023



Segunda-feira



PORTO ALEGRE



PELOTAS



RIO GRANDE



CAMAQUÃ



GUAÍBA



SÃO JERÔNIMO



CANGUÇU



TRAMANDAÍ



ARROIO DO SAL



ARROIO DO PADRE



SÃO LOURENÇO DO SUL



CAPÃO DO LEÃO



MORRO REDONDO



ARAMBARÉ



TRÊS CACHOEIRAS



TERRA DE AREIA



PIRATINI



CIDREIRA



CERRITO







30/05/2023



Terça-feira



PORTO ALEGRE



PELOTAS



RIO GRANDE



CAMAQUÃ



GUAÍBA



SÃO JERÔNIMO



SÃO LOURENÇO DO SUL



DOM FELICIANO



CHUVISCA



CAPÃO DA CANOA



CAPÃO DO LEÃO



MORRO REDONDO



ARROIO GRANDE



ARROIO DO PADRE



ARROIO DO SAL



PIRATINI



JAGUARÃO



CRISTAL







31/05/2023



Quarta-feira



PORTO ALEGRE



PELOTAS



RIO GRANDE



CAMAQUÃ



TORRES



GUAÍBA



MAMPITUBA



CANGUÇU



CHARQUEADAS



CAPÃO DO LEÃO



CERRITO



MORRO REDONDO







01º/06/2023



Quinta-feira



PORTO ALEGRE



PELOTAS



RIO GRANDE



GUAÍBA



VIAMÃO



CARAÁ



IMBÉ



XANGRI-LA



ARAMBARÉ



CANGUÇU



ARROIO GRANDE



CAPÃO DO LEÃO