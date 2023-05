Frente fria chega à fronteira e deve dar fim ao veranico de maio

Uma frente fria chega a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e começa a romper o bloqueio atmosférico com previsão de dar fim ao veranico de maio. Entretanto, nesta sexta-feira (26) o sol ainda predomina com aquecimento em cidades da Metade Norte do Estado. Nessas regiões a temperatura poderá chegar a 30°C. Por outro lado, entre o Centro e o Sul o tempo fica instável com pancadas de chuva e há risco de temporais isolados. No fim de semana a tendência é da chuva se espalhar com queda forte da temperatura.