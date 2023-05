Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• O Jornal do Comércio voltou a promover o Prêmio Destaques do Ano ao celebrar nove décadas. A cerimônia, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, contou com um almoço que reuniu cerca de 400 personalidades empresariais e políticas, como o atual governador do Estado, Eduardo Leite, e sete ex-governadores.