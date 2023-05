Mães em fase de amamentação podem doar leite e salvar vidas

A doação de leite materno é essencial para a sobrevivência de muitos bebês, principalmente os que nascem prematuros. Com o intuito de aumentar a visibilidade do assunto e as doações, o Ministério da Saúde lançou, neste mês, a Campanha Nacional de Doação de Leite Humano, com o tema “Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno”.

Aqui no Estado, a mobilização já ajudou a aumentar o estoque de alguns hospitais. A médica Cristina Simon, responsável técnica do banco de leite humano do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), afirma que o estoque está subindo. “O ideal seria uma coleta de 100 litros por mês e, atualmente, temos entre 40 e 50 litros mensais. Mas, neste momento, estamos recuperando o nível das doações”. O banco de leite do GHC abastece as UTIs neonatais do Hospital Fêmina e do Hospital da Criança Conceição.

Já a Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros (ONG Prematuridade), tem como missão auxiliar bebês prematuros e suas famílias. A nutricionista Denise Suguitani, fundadora da instituição, explica que quando há o parto de um prematuro, é uma surpresa para os corpos da mãe e da criança. “Muitas vezes essas mães não conseguem produzir leite, e um potinho doado pode salvar a vida de até dez prematuros”, explica.

Denise ressalta ainda que “a ONG não quer que os bebês prematuros recebam fórmulas artificiais porque pode ser muito nocivo”. Ela cita uma condição chamada enterocolite necrosante, que é grave e pode levar a óbito. Outra dúvida que pode surgir é sobre a possibilidade de uma doação direta de outra lactante, o que é contraindicado. O leite que vai para os bancos é pasteurizado e passa por processos microbiológicos para que seja seguro para os bebês.

“Toda mulher que esteja em fase de lactação, seja saudável, e tenha produção de leite excedente às necessidades de seu bebê, pode se tornar uma doadora”, explica a técnica em nutrição do banco de leite do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Simone Saldibia. Ela lembra também a importância que a doadora não consuma cigarro e outras drogas, nem utilize medicamentos contraindicados, e apresente exames dos últimos seis meses.

Segundo levantamento feito pela Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, a Capital conta com dois postos de coleta e quatro bancos de leite. Os hospitais possuem ainda equipes que se deslocam até a casa da doadora para realizar a coleta.

Lista de bancos de leite em Porto Alegre:

Posto de Coleta de Leite Humano Hospital Divina Providência

Rua da Gruta, 145, Cascata - Telefone: (51) 3320-6032

Posto de Coleta do Hospital Criança Conceição

Av. Francisco Trein, 596, Cristo Redentor - Telefone: (51) 3357-2920

Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Rua Ramiro Barcelos, 2.350, Bom Fim - Telefone: (51) 2101-8000

Banco de Leite Humano do Grupo Hospitalar Conceição

Av. Mostardeiro, 17, Moinhos de Vento - Telefone: (51) 3314-5362

Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

Avenida Independência, 661, Centro - Telefone: (51) 3289-3334

Banco de Leite Humano da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Rua Professor Annes Dias, 295, Centro - Telefone: (51) 3214-8284