Quinta-feira será de sol e ar seco no Rio Grande do Sul

Na quinta-feira (25), o tempo seguirá seco com predomínio de sol no Rio Grande do Sul. O amanhecer deve a ficar mais ameno, com marcas perto de 20°C. Nos pontos de maior altitude, a mínima irá ficar na casa dos 11°C.

Durante a tarde, o vento norte favorece o rápido aquecimento com sensação de calor em grande parte do território gaúcho. Na sexta-feira (26), uma nova frente fria se aproxima do Estado, com previsão de pancadas isoladas de chuva e temporais passageiros na fronteira com o Uruguai. O sol predomina, levando calor para a maior parte do Estado.



Em Porto Alegre, mais um dia ensolarado. A temperatura mínima e máxima ficam acima da média e geram sensação de abafamento. Na sexta-feira (26),o tempo fica ainda mais abafado com o ar mais úmido devido a aproximação de uma frente fria que mudará o tempo no fim de semana.

Rio Grande do Sul

Máxima: 31°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre

Máxima: 30

Mínima: 16