 Rio Grande do Sul registra 34 mortes e 15.847 casos confirmados de dengue em 2023

Na última sexta-feira (19), o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), vinculado à Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, confirmou mais dois óbitos por dengue no Estado. Com isso, já são 34 mortes em razão da doença neste ano no RS.



As mortes confirmadas dizem respeito a uma mulher de 34 anos, de Santa Maria, e um idoso de 85 anos, de Ijuí, ambos com comorbidades. Os óbitos ocorreram nos dias 12 e 7 de maio, respectivamente.



Quanto aos casos confirmados neste ano no Estado, já são 15.847, dos quais 14.522 são autóctones, que é quando o contágio aconteceu dentro do Rio Grande do Sul, e os demais sendo importados (residentes do RS que foram infectados em viagem a outro local).



Em 2022, o RS registrou seus maiores índices da doença em toda a série histórica. Foram mais de 57 mil casos autóctones e outros 11 mil casos importados. Ao todo, foram 66 óbitos em virtude da dengue no ano passado.

Em Porto Alegre, foram registrados três óbitos por dengue em 2023 1.878 casos confirmados. A maioria dos casos – 1.818 – foi contraída na própria Capital.



A SES reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas. Dessa forma, evita-se o agravamento da doença e a possível evolução para óbito.

Veja os principais sintomas da dengue:



• Febre alta (39 a 40°C), com duração de dois a sete dias,

• Dor retroorbital (atrás dos olhos),

• Dor de cabeça,

• Dor no corpo,

• Dor nas articulações,

• Mal-estar geral,

• Náusea,

• Vômito,

• Diarreia,

• Manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira.