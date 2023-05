Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Se tudo transcorrer sem contratempos, a perspectiva é que a licitação da dragagem da hidrovia Brasil-Uruguai, também conhecida por hidrovia do Mercosul, ocorra em setembro. Projeção do Governo Federal é de que serviço na Hidrovia do Mercosul inicie em 2024.

• Com foco no mercado interno, Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC) projeta resultado positivo em 2023.