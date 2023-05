Sol e aumento da temperatura predominam no RS nesta terça-feira

Um período de clima mais seco deve começar nesta terça-feira (23) no Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, as nuvens devem se afastar do Estado, propiciando um clima predominantemente ensolarado e quente. Em grande parte do território gaúcho, a temperatura tende a oscilar entre 15 e 17°C no turno da manhã.

Durante a tarde, haverá elevação da temperatura com máximas, que girarão ao redor de 26 e 28°C na maior parte das regiões. Apesar desse aumento da temperatura, nos Campos de cima da serra, os termômetros poderão marcar temperaturas abaixo de 10°C no começo da manhã.

Em Porto Alegre, o veranico de maio deverá atuar até a sexta-feira (26). Serão vários dias seguidos de sol, com temperatura mínima e máxima acima da média. No fim de semana, uma frente fria avança na Capital, provocando chuva e declínio na temperatura. Nesta terça-feira, as temperaturas ficarão entre 15 e 27°C.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 29°C

Mínima: 7°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 27

Mínima: 15