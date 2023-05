Confira os locais disponíveis para vacinação de gripe e Covid em Porto Alegre

A procura por vacinas contra Covid e Influenza tem sido grande em algumas unidades de saúde na Capital, o que vem gerando filas para aqueles que buscam tomar os imunizantes, como registrado pela equipe do Jornal do Comércio na manhã desta quarta-feira (17) no Posto Modelo. Com o objetivo de reduzir a espera de quem pretende atualizar sua caderneta de vacinas, a prefeitura de Porto Alegre tem disponibilizado diversos locais para este fim.

Confira o material que o JC preparou com os locais para cada vacinação.

COVID

Na cidade, o público em geral apto a receber a vacina contra a doença é a partir dos 12 anos. Já a quarta dose se encontra disponível somente para pessoas a partir de 18 anos vacinados há, pelo menos, quatro meses.

vacina bivalente o grupo de pessoas aptos a receber inclui pessoas com 18 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, que tenham feito pelo menos duas doses anteriormente. Atualmente são 33 locais que estão aplicando o imunizante



No caso de crianças, a partir de 5 anos, a vacinação poderá ser feita em seis unidades de saúde, são elas Álvaro Difini, IAPI, Primeiro de Maio, Santa Marta, São Carlos e Tristeza. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Outros públicos, como crianças de 3 e 4 anos os imunizantes podem ser encontrados na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza. Nos mesmos locais, também será aplicada a segunda dose.

Já bebês a partir de seis meses até a crianças até 3 anos a aplicação ocorre na Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde IAPI, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos, Santa Marta e Tristeza.

INFLUENZA

Na Capital, a imunização contra gripe está sendo disponibilizada para pessoas com 30 anos ou mais, além dos grupos prioritários, que é formado por idosos, professores, crianças a partir de seis meses, servidores da segurança e do transporte público, gestantes, puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades. Segundo a prefeitura até sexta-feira (19) todas as pessoas a partir de seis meses de idade estarão aptas a receber o imunizante.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) as doses estão disponíveis em todas as salas de vacina, de acordo com o horário de funcionamento de cada local.