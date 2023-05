Programa de qualificação gratuita para alunos da rede pública do RS abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a oitava edição do programa sabi+ Cidadania e Tecnologia. Trata-se de uma qualificação gratuita para estudantes do 6° ao 9° ano do ensino fundamental e também do Ensino Médio da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (51) 99583-7729.



O objetivo é atuar na formação de jovens talentos para o mercado de trabalho atual, oferecendo conteúdos diversos e complementares para seu desenvolvimento enquanto profissionais.



As aulas ocorrem de forma virtual, segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h. No cronograma estão previstos encontros sobre o mundo do trabalho e da tecnologia, virtudes profissionais, entre outros temas. Também, a cada semana, estão confirmados experientes profissionais que irão conversar com os estudantes sobre suas trajetórias e temas diversos que complementam a formação dos jovens. A aula inaugural ocorre no dia 26 de maio, às 14h.



Desde o seu lançamento, há dois anos, o projeto formou mais de 300 jovens, desses, 15 alunos que fizeram o programa já foram empregados. Eles seguem sua jornada de aprendizado na SABI, recebendo mentorias especializadas no programa sabi+ Habilidades para o Futuro.



A ação conta com uma rede de parceiros engajados (os “Amigos da SABI”), além de empresas mantenedoras como a Urbinc Empreendimentos e Own Time, ambas de Gramado; a Imobiliária Píer 36; CWi Software; Família Back; Di Giglio & Scopel Advogados e Arquium. Com essas parcerias, a SABI busca ampliar o alcance do projeto, que oferece, ainda, as modalidades sabi+ Patinação (com Dreams Skate e Patinação) e sabi+ Tênis (com escola Rick Fontoura).