Porto Alegre ganha Centro de Referência do Transtorno Autista

Em uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Educação, Porto Alegre inaugura nesta sexta-feira (12) o seu primeiro Centro de Referência do Transtorno Autista (Certa). A casa atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) voltado às especificidades desse público na Capital passa a funcionar na avenida Bento Gonçalves, 2.460.

Com objetivo é reintegrar a criança na sociedade, priorizando a autonomia social e a inclusão escolar, o espaço de 416 metros quadrados oferece serviços de neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e atendimento pedagógico especializado. Para utilizar o espaço, a criança de até 12 anos deverá ser encaminhada pelas Equipes Especializadas em Saúde da Criança e adolescentes ou pelas escolas conveniadas com o município.

O local onde antes funcionava uma creche foi cedido pelo governo do estado, que. Segundo o levantamento, o Rio Grande do Sul tem mais de 4 mil pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo 80% delas do sexo masculino e 20% do sexo feminino. Os dados foram coletados a partir das solicitações feitas para obter a Carteira de Identificação da Pessoa com Espectro Autista (CIPTEA), em um levantamento inédito em todo o Brasil.