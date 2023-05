Prefeituras seguem sem se manifestar sobre desabamento da ponte pênsil em Torres

Passado mais de dois meses da queda da ponte pênsil que liga Torres, no Rio Grande do Sul, a Passo de Torres, em Santa Catarina, em fevereiro deste ano, as prefeituras das duas cidades seguem sem se pronunciar sobre o caso. Além disso, as duas administrações municipais continuam colocando a culpa uma na outra pela tragédia que resultou na morte de uma pessoa. O rompimento da estrutura vitimou o jovem Brian Grandi, 20 anos. A reportagem do Jornal do Comércio buscou contato tanto com o prefeito de Torres, Carlos Souza, quanto com o de Passo de Torres, Valmir Augusto Rodrigues. Ambos decidiram não se manifestar. A assessoria de comunicação de Torres informou que a prefeitura não falará sobre o assunto. Já a prefeitura de Passo de Torres também não se manifestou sobre o caso.

O contato da reportagem do JC foi feito com as duas prefeituras, após a divulgação de um laudo pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP/RS) que indica que a ponte pênsil em Torres rompeu por corrosão. Dias após a tragédia na estrutura, a prefeitura de Torres disse que a responsabilidade pela manutenção da ponte pênsil era de Passo de Torres. Já a cidade Passo de Torres afirmou que a manutenção era feita de forma conjunta entre os dois municípios.

Relembre o caso



Na madrugada do dia 20 de fevereiro, dezenas de pessoas caíram nas águas do Rio Mampituba, que separa o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O acidente aconteceu quando cabos da travessia sobre o rio entre Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, se romperam. Embora a estrutura tivesse capacidade para 20 pessoas, relatos do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul mostraram de que o número era muito maior no momento do rompimento. O movimento seria por conta de uma festa de Carnaval que estaria sendo realizada em Passo de Torres, no lado catarinense. As vítimas estariam retornando a Torres quando a ponte desabou.

O Corpo de Bombeiros Militar dos dois municípios e a Brigada Militar atuaram em conjunto no socorro às vítimas e na busca de desaparecidos. As equipes buscaram informações com pessoas resgatadas e parentes de possíveis vítimas. Mergulhadores e barcos foram mobilizados na busca. O corpo de Brian Grandi, desaparecido após o acidente na Ponte Pênsil de Torres na madrugada do dia 20 de fevereiro deste ano, foi encontrado no dia 23, na Praia Azul, na cidade de Passo de Torres, em Santa Catarina. Na época, de acordo com as polícias civis gaúcha e catarinense, há a possibilidade do caso ser considerado homicídio culposo. O delegado catarinense Maurício Pretto afirmou que as investigações se concentraram nos motivos para o desabamento da estrutura. A polícia apurou, junto às prefeituras das duas cidades, os processos que liberavam o funcionamento da ponte pênsil.

A queda de Brian Grandi ocorreu quando o jovem cruzou a ponte pênsil no sentido de Passo de Torres para a cidade gaúcha. Residente de Torres, o jovem voltava de uma festa no município catarinense pela estrutura, até ela romper. Além de Grandi, dezenas de outras pessoas desabaram junto à ponte. Algumas foram hospitalizadas. A ponte pênsil, datada de 1984, apresentou problemas no próprio evento de inauguração.