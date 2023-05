Frente fria começa a deixar o RS, mas chuva se mantém em algumas regiões

A frente fria que está sobre o Rio Grande do Sul tende a se afastar ao longo do dia, permitindo a chegada de ar mais seco. Nas faixas Norte e Leste, ainda chove, especialmente na primeira metade desta segunda-feira (8).

No Oeste e Sul, o ar mais seco garante a presença de sol desde cedo com queda na temperatura e sensação de frio ao amanhecer. A previsão é de mínimas inferiores a 10°C. Durante a tarde, a temperatura sobe devagar e não passa muito de 20°C na maior parte das regiões. Os próximos dias serão de tempo seco, predomínio de sol e manhãs mais frias com risco de geada.

Em Porto Alegre, a previsão é de que o tempo abra ao longo desta segunda-feira, com o avanço do ar seco. Potencial maior de chuva entre a madrugada e o começo da manhã. A semana terá sequência de dias de tempo firme com queda na temperatura mínima. As tardes serão amenas.