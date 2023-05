GHC vai criar uma política de enfrentamento do inverno, afirma Barichello

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) terá uma política de enfrentamento do inverno no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) pelo diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello, durante a solenidade de posse no auditório do Centro Administrativo do GHC. O evento contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade. "Estamos com todas as emergências dos hospitais do grupo e a UPA Moacyr Scliar superlotados agora. Vocês imaginam no inverno", ressaltou. Barrichello disse que a instituição de saúde fará um total de duas mil cirurgias eletivas que fazem parte do Plano Nacional de Redução de Filas. "Se a gente não tiver uma política de rotação de leitos isso pode impedir o mutirão de cirurgias", destacou. O novo diretor-presidente do GHC disse que discutiu medidas de enfrentamento ao inverno com as secretarias estadual e municipal da Saúde.

No seu discurso, a ministra da Saúde, Nísia Trindade (a primeira mulher a assumir o ministério) confirmou que o Rio Grande do Sul receberá mais de R$ 32 milhões para agilizar cirurgias eletivas no Estado. Com os recursos, serão feitos mais de 17 mil procedimentos cirúrgicos - o investimento faz parte do programa de redução das filas para cirurgias eletivas. Deste total, segundo Barichello, duas mil cirurgias eletivas serão realizadas pelos hospitais do Grupo Conceição. Além disso, o GHC assinou uma portaria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que libera a contratação de 839 funcionários para o GHC. Conforme Barichello, os hospitais do grupo estão com falta de médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiras, psicólogos e assistentes sociais.

• LEIA MAIS: Leite recebe ministra da Saúde e ressalta importância de articulação entre União e estados

A ministra da Saúde assinou um protocolo com o GHC referente ao repasse de dois aceleradores lineares e aquisição dos equipamentos e mobiliários para o Centro de Oncologia. O prédio terá sete pavimentos, e contará com um total de 94 leitos clínicos. O local reunirá unidades de diagnóstico, ambulatório, recursos de imagem e também de tratamento. Além de prestar os serviços de transplante de medula, o Centro de Oncologia e Hematologia também será a primeira unidade do GHC a oferecer tratamentos de radioterapia. Durante a solenidade de posse de Barichello, foi assinada a portaria que cria o Grupo de Trabalho do GHC para qualificação dos profissionais da instituição de saúde para o atendimento humanizado às mulheres em situação de violência. A medida será implementada ainda este ano.

Segundo Barichello, as iniciativas estão no âmbito do compromisso do GHC de humanização e cuidado no atendimento às mulheres em situação de violência atendidas pela unidade de saúde, incluindo a violência doméstica, familiar e urbana. Já a ministra Nísia Trindade informou que serão criados centros de apoio, acolhimento e proteção às mulheres. "O GHC recebeu mais de cinco mil mulheres vítimas de violência nos últimos anos. Vamos entrar com recursos humanos para os centros de apoio e proteção às mulheres", destacou o novo diretor-presidente do GHC.

Ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, desejou sucesso a nova diretoria do Grupo Hospitalar Conceição. "Queremos desejar êxito na gestão. O governo do Estado está de portas abertas para construir o melhor para a população", disse a secretária da Saúde, lembrando que o GHC recentemente aderiu ao Programa Nacional de redução de Filas para Cirurgias Eletiva. A portaria do Ministério da Saúde, habilitando os serviços indicados pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para o programa, foi assinada pela ministra durante o evento e prevê o repasse de mais de R$ 32 milhões ao Rio Grande do Sul. Com os recursos, serão realizadas 17.468 cirurgias no Estado nas especialidades de cirurgia geral, vascular, traumatologia, ortopedia, otorrinolaringologia, oftalmologia, ginecologia e urologia, atendendo ao Programa Estadual de Redução de Filas.

Referência no atendimento pelo SUS, o GHC é vinculado ao Ministério da Saúde e é formado pelos hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Femina, além da UPA Moacyr Scliar, 12 postos de saúde do Serviço de Saúde Comunitária, três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Escola GHC. O novo diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello, já atuou como diretor administrativo e financeiro do grupo de 2003 até julho de 2016, nos governos Lula e Dilma Rousseff. Antes disso, foi secretário-adjunto de saúde do Rio Grande do Sul na gestão estadual de Olívio Dutra, entre 1999 e 2002.