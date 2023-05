OMS declara o fim da emergência de saúde da pandemia de Covid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta sexta-feira (5) o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (Espii) por Covid-19, o mais elevado nível de alerta emitido pela entidade. A doença, que começou a se alastrar em janeiro de 2020, se tornou a pandemia mais devastadora do século.

"Isso não significa que a Covid-19 acabou como uma ameaça à saúde global. Na semana passada, a Covid ceifou uma vida a cada três minutos, e essas são apenas as mortes que conhecemos", ressaltou Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS.

Os primeiros casos da Covid-19 surgiram em Wuhan, na China, e a doença se alastrou pelo mundo, causando a morte de mais de 7 milhões de pessoas. No Brasil, a Covid matou cerca de 700 mil pessoas. Os números de óbitos, tanto no exterior quanto no País, podem ser maiores devido aos casos de subnotificação da doença.

Pela primeira vez desde o começo do século 20, uma das principais causas de morte em países ricos voltou a ser uma doença infecciosa. O mesmo aconteceu em países como o Brasil, nos quais, apesar da desigualdade social, a maior parte das moléstias transmissíveis também tinha sido vencida ou contida.

Em boa parte do mundo, a expectativa de vida chegou a diminuir: pouco mais de dois anos de vida a menos no caso de americanos do sexo masculino, de acordo com um estudo publicado em fevereiro de 2022.

Para conter o avanço da Covid, os países adotaram medidas de isolamento. Os laboratórios correram para desenvolver uma vacina, mas isso só começou a ser possível a partir de dezembro de 2020, com o início da imunização no Reino Unido. No Brasil, a vacinação teve início em janeiro de 2021, começando por profissionais da saúde e outros grupos prioritários.

Embora a emergência planetária tenha acabado, alerta Tedros, o surgimento de novas variantes da doença ainda é uma preocupação.