Canil de cães farejadores é inaugurado no aeroporto de Porto Alegre

A fim de reforçar a fiscalização de drogas, a Receita Federal inaugurou nesta quinta-feira (4), no Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, um canil para abrigar cães farejadores. O espaço tem capacidade para até 10 animais, e a operação iniciou com três cachorros.



Os cães presentes hoje no espaço foram treinados no estado do Espírito Santo. Eles chegam ao aeroporto da capital gaúcha para fiscalizar e identificar bagagens que podem contar drogas ilícitas e, assim, mitigar o narcotráfico em Porto Alegre.

Nesta quinta-feira (4), três cães farejadores foram utilizados na fiscalização. Na próxima semana, o aeroporto contará com apenas um animal. O objetivo é que o espaço conte sempre com ao menos um cachorro para auxiliar nos serviços de detecção de bagagens com drogas ilícitas.



O cão de faro é amplamente utilizado em todo o mundo, especialmente em ambientes como aeroporto, fronteiras e espaços de trânsito de pessoas vindas de outras localidades. Eles se destacam nos serviços de identificação de drogas devido à sua eficiência, natureza não-invasiva, versatilidade e agilidade.