Sesi-RS realiza evento de saúde para debater liderança, estilo de vida e produtividade

O crescimento sustentável das organizações passa pelo desenvolvimento de ações voltadas para a saúde das pessoas. Para fomentar reflexões sobre os tópicos mais atuais dessa temática que o Serviço Social da Indústria do RS (Sesi-RS) tem promovido anualmente um dos maiores eventos de saúde no Brasil. Em 2023, o Sesi Conecta Saúde ocorre nos dias 9 e 10 de maio e aborda com profundidade as conexões entre as estratégias de ESG e Saúde nas empresas.

A sigla em inglês para “Environmental, Social and Governance” se refere a uma jornada de transformação para potencializar as práticas de sustentabilidade ambiental, sociais e de governança nas organizações. Por isso, o ESG tem sido um importante fator de fortalecimento para o futuro da Saúde Integral no Trabalho, impactando na segurança, bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores e fazendo com que as empresas ganhem em desenvolvimento e em competitividade no mercado.

“Considerando o cenário mundial e brasileiro de aumento da expectativa de vida da população, aumento na prevalência de casos de doenças e transtornos mentais e comportamentais, o Sesi-RS pauta cada vez mais a sua atuação por meio da Saúde Integral, de forma a contribuir positivamente para o cuidado integral e para a longevidade saudável e produtiva, tanto dos trabalhadores - impactando na força produtiva das indústrias, quanto da comunidade, associada a maior qualidade de vida em geral” destaca o superintendente do Sesi-RS Juliano Colombo.

Com esse intuito, o Sesi-RS está comprometido a apoiar pessoas e empresas para uma gestão adequada e avançada da área, realizando pelo terceiro ano consecutivo o Sesi Conecta Saúde, em Porto Alegre e com transmissão online para todo o país. Reunindo palestrantes nacionais e internacionais, o evento beneficiou mais de 50 mil inscritos nas suas duas últimas edições.

Neste ano, especialistas renomados apresentam as suas experiências, estudos e considerações sobre Segurança e Saúde no Trabalho, sobre Saúde Mental e Fatores Psicossociais e sobre Qualidade de Vida e Bem-estar, conduzindo o público a reflexões sobre o papel das empresas e dos trabalhadores nesses âmbitos. O evento acontece em formato híbrido, com transmissão ao vivo e participação presencial de convidados à experiência imersiva no Teatro do Sesi.

Ao todo, o Sesi Conecta Saúde terá 11 palestrantes trazendo discussões sobre o ecossistema da saúde. Entre eles, o psiquiatra e escritor Augusto Cury, o ex-atleta de natação da seleção brasileira Joel Jota, a neurocientista Carla Tieppo, o especialista em medicina do estilo de vida Lucas Medeiros, a especialista em educação transformadora nas empresas Soraia Schutel, entre outros. Nos painéis serão abordados assuntos como presenteísmo, liderança, estilo de vida, diversidade, produtividade e, principalmente, como todos estão envolvidos com o ESG.

As inscrições para o Sesi Conecta Saúde são gratuitas e estão abertas ao público de todo o Brasil pelo site www.sesiconectasaude.com.br

Programação:

Dia 1: 09 de maio



8h30 - Abertura com apresentação de Renato Borghetti e Fábrica de Gaiteiros



9h40 - Fernando Torelly: Tendências de saúde para 2030 e impacto nas organizações



10h45 - Carla Tieppo: Vícios e Virtudes: Um olhar da Neurociência



11h45 - Intervalo



13h30 - Apresentação da Orquestra Sesi de Gravataí



14h10 - Reinaldo Bulgarelli: Estratégias de promoção da diversidade nas organizações



15h15 - Fernando Akio: Presenteísmo - Indicadores na gestão da saúde mental corporativa



16h20 - Augusto Cury: Inteligência socioemocional para aumento da produtividade



17h20 - Encerramento







Dia 2: 10 de maio



8h30 - Abertura com apresentação do grupo Tholl



09h05 - Cátia Tokoro: ESG e Saúde - Integração ao negócio



10h10 - Grácia Fragalá: ESG e Saúde



11h15 - Lucas Medeiros: Medicina do estilo de vida e a Saúde Corporativa



12h15 - Intervalo



13h40 - Apresentação do grupo Tholl



14h10 - JJ Camargo: Qualidade de vida, uma conquista pessoal



15h15 - Soraia Schutel: Autogestão na estratégia de gestão de pessoas



16h20 - Joel Jota: Foco, consistência e produtividade na busca por hábitos saudáveis



17h20 - Encerramento

Serviço: