Restaurante flutuante segue com futuro indefinido na Zona Sul de Porto Alegre

O restaurante Pérola Negra, ancorado na orla do bairro Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre, está inativo desde o início da pandemia de Covid-19. O estabelecimento foi originalmente inaugurado em 2016 no município de Rio Pardo, região central do Estado. Devido às chuvas e instabilidades, os donos decidiram procurar outro local, e em 2018 o barco atracou na Capital.

A gerente do Pérola Negra, Jocelene Maciel da Silva, afirma que o principal alvará do restaurante é da Marinha e a documentação está regular. Ela diz que a prefeitura quer tirar o restaurante dali para colocar mais à frente, e o dono, Silvio Castro, não quer, então o barco se mantém fechado. "Não teve mais aquele entusiasmo de voltar a reabrir, porque ele quer abrir no mesmo local".

Sobre planos de voltar à ativa, a gerente afirma que não houve mais tentativas, e Castro até tentou colocar o barco para aluguel, mas não deu certo. Jocilene diz que apesar da prefeitura não querer a permanência do barco no local, não houve pressão para a remoção da embarcação.

Procurada pela reportagem do Jornal do Comércio, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) informou que o impasse do restaurante estava com a Procuradoria-Geral do Município (PGM). A PGM afirmou que o estabelecimento não tem autorização da prefeitura para funcionar no local e que a administração deve iniciar a remoção do barco. Contudo, informou que sobre os problemas com a documentação, a Diretoria de Fiscalização, da Secretaria Municipal de Segurança, teria informações sobre o assunto. No entanto, a Diretoria de Fiscalização diz não ter disponibilidade para conversar com a reportagem.