Santa Casa de Porto Alegre utiliza nova tecnologia para cirurgia da coluna pela primeira vez no Brasil

A equipe de neurocirurgia do Hospital São José, no Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre, realizou um procedimento utilizando tecnologia inédita no país para o tratamento de problemas na coluna vertebral. A cirurgia foi realizada na última quarta-feira (26).

Segundo o neurocirurgião Alisson Teles, chefe da equipe responsável pelo procedimento, a paciente apresentava um quadro de dor lombar e nas pernas, com dificuldade para permanecer em pé e para caminhar em decorrência de uma espondilolistese (escorregamento de vértebras).



O procedimento realizado, consideravelmente menos invasivo que os convencionais, consiste na abordagem da coluna através de um pequeno corte no lado do abdome, com o paciente deitado de lado, permitindo excelente visualização das estruturas da coluna para uma adequada correção de alinhamento e o pinçamento das raízes nervosas, permitindo que a paciente tenha uma recuperação muito mais rápida e consiga retomar suas atividades de forma segura num curto período de tempo, afirma o dr. Teles.